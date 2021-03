Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou hoje ter aprovado uma redução de 10% dos preços máximos dos circuitos Ethernet entre o continente e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, disponibilizados pela Meo.

Em comunicado, o regulador das comunicações explica que esta decisão "tem como principal objetivo melhorar as condições de concorrência no mercado, com benefício para os operadores e prestadores de serviços alternativos à Meo, que necessitam de alugar essas ligações para desenvolver a sua atividade".

Pretende ainda permitir que os consumidores das regiões autónomas "usufruam de maior diversidade de oferta retalhista e em condições equiparadas às condições disponibilizadas aos restantes consumidores de serviços de comunicações eletrónicas no território continental".