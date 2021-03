Moçambique/Ataques

A mudança de líder na Tanzânia é "uma oportunidade ímpar para renovar laços" com Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, disse à Lusa Manuel de Araújo, académico e um dos autarcas mais conhecidos de Moçambique, presidente do município de Quelimane.

A Tanzânia, país com o qual Moçambique partilha a fronteira virada a norte, tem desde sábado como chefe de Estado Samia Suluhu Hassan, a primeira mulher no cargo, na sequência da morte por doença de John Magufuli, na semana passada.

"Eu acho que há uma oportunidade ímpar, agora, porque vai entrar em jogo na Tanzânia um novo ator, a nova Presidente", afirmou Araújo, diplomado em Relações Internacionais e ex-pesquisador da Amnistia Internacional (AI).