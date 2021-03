Actualidade

Sete associações e entidades representativas da Cultura expuseram hoje, no Parlamento, um cenário de desalento pela ausência de retoma de atividade em contexto de pandemia, e por falta de resposta rápida do Governo em apoiar o setor.

A pedido do PSD, 40 estruturas das Artes e da Cultura - a maioria associações - começaram hoje a ser ouvidas no Parlamento, na comissão de Cultura e Comunicação, tendo em conta o cenário de paralisação de atividade por causa da covid-19 e as perspetivas de apoios ao setor.

As sete primeiras associações, ouvidas hoje, criticaram duramente o Governo "pelo problema estrutural" de precariedade nas condições de trabalho - potenciado pela pandemia --, pela criação de um estatuto "a passo de caracol" e apontaram o dedo ao Ministério da Cultura pela ausência de respostas, falta de clareza sobre todas as linhas de apoio já anunciadas e demora na atribuição de verbas.