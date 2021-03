Actualidade

O Banco de Espanha reduziu a previsão de crescimento económico do país para 6% em 2021 no cenário central, menos oito décimos do que tinha estimado em dezembro, devido a uma menor robustez da atividade a curto prazo.

Segundo as projeções macroeconómicas da economia espanhola para 2021-2023 publicadas hoje, o supervisor bancário avança que, depois de um primeiro semestre "fraco", a atividade irá acelerar no segundo, devido aos progressos no processo de vacinação contra a covid-19 e à implementação de projetos ligados aos fundos europeus.

Este dinamismo do Produto Interno Bruto (PIB) na segunda metade de 2021 vai levar a um "poderoso efeito de arrastamento" em 2022, com um crescimento económico previsto de 5,3% (1,1 pontos acima da previsão anterior), que será moderado para 1,7% em 2023 (o mesmo que o previsto em dezembro).