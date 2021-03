Actualidade

São Paulo, 23 mar 2021 9Lusa) - As autoridades brasileiras impuseram uma multa de 10,5 milhões de reais (1,6 milhões de euros) à Apple por vender telemóveis sem carregador e por propaganda enganosa sobre a resistência à água dos seus aparelhos, anunciaram fontes oficiais.

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), órgão que realiza a defesa e proteção do consumidor no Brasil, explicou em nota que multou a empresa por "práticas diversas" que violam o Código de Defesa do Consumidor em vigor no país.

"A Apple cometeu prática abusiva ao vender modelo de smartphone sem o adaptador do carregador de energia, acessório necessário e essencial para o seu funcionamento. Após reclamações registadas por consumidores sobre a venda de modelos de smartphones sem o acessório, o Procon notificou a empresa pedindo explicações", disse o Procon do estado de São Paulo em nota.