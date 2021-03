Actualidade

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu o castigo de um jogo ao futebolista do Sporting João Palhinha, pelo quinto amarelo que recebeu na I Liga, mas não retirou o cartão, segundo o acórdão hoje publicado.

João Palhinha foi castigado em 27 de janeiro, em processo sumário, na sequência da admoestação no encontro frente ao Boavista, da 15.ª jornada da I Liga, tendo o pleno da secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da FPF considerado improcedente o recurso do jogador.

O médio apresentou uma providência cautelar no Tribunal Central Administrativo do Sul, para suspender a eficácia do castigo, acabando por ser utilizado pelo treinador 'leonino', Rúben Amorim, na vitória frente ao rival Benfica, por 1-0, no dérbi da 16.ª jornada da I Liga, a partir dos 61 minutos, depois de ter começado no banco de suplentes o encontro disputado em 01 de fevereiro.