Actualidade

A ministra do Trabalho espanhola vai explicar na quinta-feira ao homólogo italiano as características da nova lei de trabalhadores de entregas ao domicílio para que Roma estude a aplicação em Itália e depois tente estendê-la à União Europeia.

O ministro do trabalho italiano, Andrea Orlando, disse hoje numa reunião virtual com a imprensa estrangeira em Roma, que a videoconferência com a ministra do Trabalho e Economia Social espanhola, Yolanda Diaz, servirá para Roma conhecer os detalhes da lei acordada pelo Governo espanhol e os parceiros sociais e que, quando aprovada, fará de Espanha o primeiro país da UE que contempla os trabalhadores da plataforma digital como empregados.

"Espanha está a tomar um caminho importante e interessante ao fornecer novos regulamentos aos trabalhadores das plataformas", disse o ministro italiano.