Actualidade

A Fashion Revolution Week, um movimento de sensibilização que apela à transformação urgente da indústria da moda, tendo em vista um futuro mais sustentável, decorre de 19 a 25 de abril em formato 'online', anunciou hoje a organização.

Em comunicado, o gabinete de comunicação do movimento afirma que a Fashion Revolution Week vai ser em formato 'online' com 'webinars', #OpenFactory e círculos de partilha "sobre os temas mais relevantes trazidos pelos seguidores e consumidores".

O Fashion Revolution é um movimento global que tem o objetivo de sensibilizar os consumidores para o impacto social, ambiental e económico da indústria da moda, "escrutinando as práticas da indústria a uma escala global", tendo estabelecido, entre outras iniciativas, um índice de transparência, que avalia as 250 maiores marcas, no que se refere à sua atuação e cadeia de fornecimento.