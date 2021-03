Actualidade

Um jovem de 21 anos foi acusado do massacre ocorrido na segunda-feira num supermercado em Boulder, Colorado, no qual morreram 10 pessoas, incluindo um polícia, informou a polícia local.

As autoridades identificaram o suspeito do ataque como Ahmad Alissa - de acordo com uma transcrição fonética do seu nome, apresentada numa conferência de imprensa - e informaram que o jovem foi ferido numa perna e está hospitalizado, em situação estável, devendo ser transferido para uma prisão, em breve.

Maris Herold, chefe da polícia de Boulder, disse ainda não conhecer a motivação de Ahmad Alissa para o ataque, que ocorreu na segunda-feira à tarde num supermercado da cidade.