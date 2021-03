Actualidade

O Tribunal Central Criminal de Lisboa declarou-se "territorialmente incompetente" e remeteu para julgamento no Tribunal de Braga o megaprocesso que envolve a extinta Associação Industrial do Minho (AIMinho) numa fraude de quase 10 milhões de euros.

A decisão consta de um despacho do Tribunal Central Criminal de Lisboa, a que a agência Lusa teve hoje acesso, e dá razão à defesa de nove dos 122 arguidos (79 pessoas singulares e 43 empresas), que apresentaram requerimento a defender que fosse "declarada a incompetência territorial do Juízo Central Criminal da Comarca de Lisboa para a realização do julgamento".

Na decisão instrutória, proferida em 30 de outubro de 2020, o juiz Carlos Alexandre pronunciou (decidiu levar a julgamento) 122 dos 126 arguidos - não pronunciou quatro empresas e deixou cair alguns crimes de falsificação de documento, por prescrição --, e ordenou a remessa dos autos para julgamento no Tribunal Central Criminal de Lisboa.