Autárquicas

O antigo vice-presidente da Câmara Municipal do Porto Vladimiro Feliz é o candidato do PSD a esta autarquia, anunciou hoje o presidente do partido, Rui Rio.

"O meu candidato é este e todos acreditaram porque neste eu confio, é um homem confiável, um homem que conhece bem a cidade do Porto, um homem que conhece bem a Câmara Municipal do Porto e um homem leal", afirmou o presidente dos sociais democratas, Rui Rio, numa conferência de imprensa no Porto, onde divulgou mais 50 nomes de candidatos às autárquicas homologados pela direção nacional.

Vladimiro Cardoso Feliz tem 47 anos, nasceu no Porto e é licenciado em Engenharia Mecânica, opção de Gestão da Produção, pela Universidade do Porto.