Actualidade

Associações culturais pediram hoje, no parlamento, medidas para a situação dramática na cultura, cujo "ouro branco", o património, está a ser desvalorizado, enquanto responsáveis dos museus defenderam 2% do Plano de Recuperação e Resiliência para recuperar o setor.

No âmbito de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, quatro dezenas de estruturas artísticas e agentes culturais estão desde hoje de manhã a ser ouvidas no parlamento, na Comissão de Cultura e Comunicação, sobre o impacto da covid-19 no setor da cultura, as dificuldades identificadas, e sobre propostas que têm apresentado à tutela para as mitigar.

Numa "maratona" de audições, a Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), representada pelo vice-presidente, Luís Raposo, classificou o património como "o ouro branco do país", para captar turismo, um dos "vetores valiosos para a economia", e, "infelizmente, desvalorizado pelo Governo".