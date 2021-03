Actualidade

O total de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) aumentou em quase três mil prestações no último mês, para as 214.239 pessoas e famílias apoiadas, de acordo com as estatísticas oficiais da Segurança Social.

Os 214.239 beneficiários de fevereiro representam um crescimento em comparação com janeiro, quando foram pagas 211.398 prestações de RSI.

Em termos homólogos, há mais de 14 mil novas prestações a ser pagas em fevereiro de 2021 face ao mesmo mês de 2020, passando de 199.807 prestações para as mais de 214.239 este mês.