Novo Banco

O antigo presidente do BES e do Novo Banco Vítor Bento disse hoje no parlamento que provavelmente não teria entrado no BES caso tivesse mantido a exigência de ter as contas do primeiro semestre de 2014 aprovadas.

"Provavelmente se eu tenho mantido a exigência de só entrar depois das contas aprovadas, não teria chegado a entrar", disse hoje Vítor Bento na sua audição da comissão de inquérito ao Novo Banco, que decorre no parlamento, referindo-se às contas do BES do primeiro semestre de 2014, prejuízos de 3,6 mil milhões de euros.

O economista disse que depois da resolução "o balanço fica um bocadinho indefinido", sendo encomendada uma auditoria à consultora PwC.