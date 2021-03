Actualidade

Uma grande parte das 137 pessoas que morreram em ataques no domingo contra três aldeias no Níger eram deslocados de outras regiões nigerinas e do Mali, anunciou hoje o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Num comunicado citado pela agência noticiosa Efe, o ACNUR condenou "nos termos mais veementes" os ataques na região nigerina de Tahoua, junto à fronteira com o Mali, acrescentando que está a avaliar as necessidades dos sobreviventes para proteger as pessoas afetadas e garantir os cuidados médicos necessários.

A agência da ONU para os refugiados lançou também um apelo urgente para as partes em conflito no Sahel para protegerem civis, os deslocados e as comunidades que os acolhem, sublinhando que estes são os mais afetados pelos crescentes ataques 'jihadistas' no Burkina Faso, Mali e Níger.