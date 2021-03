Actualidade

O novo ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, tomou posse hoje no Palácio do Planalto, sede do Governo, numa cerimónia que estava fora da agenda do Presidente, Jair Bolsonaro, e que não contou com a cobertura da imprensa.

Segundo informações divulgadas pelos veículos de comunicação social brasileiros, o ato ocorreu no gabinete da Presidência da República.

A nomeação do novo ministro da Saúde do Brasil ainda não foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e era prevista para acontecer na quinta-feira.