Actualidade

Mais de 16 mil cidadãos estrangeiros residentes em Portugal com títulos que caducam entre 01 de abril e 30 de junho vão poder renovar automaticamente a sua residência a partir de hoje, informou o SEF.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) explica que disponibiliza a partir de hoje a funcionalidade de "renovação automática" para as cerca de 16 mil autorizações de residência que caducam entre 01 de abril e 30 junho "com garantia do cumprimento das regras de segurança e mitigação das consequências que resultaram da situação de emergência sanitária".

O SEF precisa que, até à data, esta funcionalidade estava disponível para títulos de residência com data de caducidade até 31 de março, tendo sido a data das "renovações automáticas" alargada por mais três meses.