Covid-19

O Reino Unido registou 112 mortes e 5.379 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou o Governo britânico hoje, data do aniversário do primeiro confinamento nacional.

O país cumpriu um minuto de silêncio às 12:00 para recordar as vítimas da pandemia, e ao fim do dia estão previstas mais ações para assinalar o Dia Nacional de Reflexão para coincidir com o início do primeiro confinamento, a 23 de março do ano passado.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, exortou os britânicos a aproveitarem este aniversário para "refletir sobre o ano que passou, um dos mais difíceis da história" do país.