Actualidade

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO reafirmaram hoje o compromisso com a sua missão no Afeganistão, mesmo não tendo tomado decisões definitivas sobre a mesma, numa reunião em Bruxelas na qual participou o secretário de Estado norte-americano.

No final da primeira sessão de trabalhos da reunião de chefes de diplomacia da Aliança Atlântica hoje iniciada em Bruxelas - naquela que constitui a sua primeira reunião presencial desde 2019 -, Anthony Blinken comentou, numa publicação na rede social Twitter, que os Aliados "permanecem firmemente comprometidos com a segurança e estabilidade do Afeganistão no longo prazo através da missão de formação «Resolute Support»".

"Asseguraremos que o solo afegão nunca mais é utilizado para lançar um ataque à América ou seus aliados", escreveu.