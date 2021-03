Actualidade

A PSP vai iniciar negociações com os suspeitos que ao início da tarde dispararam contra os agentes que se deslocaram ao bairro da Quinta das Lagoas, em Santa Marta de Corroios, no Seixal, na sequência de "desordens e agressões".

"Será iniciado o contacto verbal com os suspeitos - negociação - tendendo a resolver os incidentes sem necessidade de intervenção tática", afirmou a comissária da PSP Sara Ferreira, em declarações aos jornalistas no local onde está a decorrer a operação policial, no distrito de Setúbal.

Segundo a comissária, pelas 12:20 a PSP foi chamada à Rua Bento Gonçalves e, ao chegarem ao local, os agentes "depararam-se com suspeitos armados que dispararam contra si, tendo os polícias ripostado recorrendo igualmente a armas de fogo".