Actualidade

O presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou hoje que a recuperação do país está a ser "mais rápida do que o esperado", ao comentar as perspetivas da primeira economia mundial.

"A recuperação avançou mais rápido do que geralmente se esperava e parece estar a reforçar-se", assinalou Powell numa audição na comissão de Assuntos Financeiros da Câmara dos Representantes com a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

O líder do banco central norte-americano advertiu, no entanto, que a recuperação está "longe de ser completa" e que a Fed continuará a "dar à economia o apoio que precisar pelo tempo que for necessário".