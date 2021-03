Novo Banco

O antigo presidente do BES Vítor Bento disse hoje que nunca lhe "passou pela cabeça" que o Banco de Portugal pudesse ter dado a garantia de uma possível linha de capitalização pública sem a ter articulado com o Governo.

Vítor Bento está hoje a ser ouvido na comissão eventual de inquérito parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, tendo sido questionado pelo deputado do PS Miguel Matos sobre as declarações, na última comissão de inquérito sobre o BES, a propósito da informação que havia recebido de que a linha de capitalização pública estaria disponível, pretendendo o socialista saber se esta "foi substanciada de alguma forma, designadamente por referência a uma disponibilidade do Governo".

"Nunca fomos informados de qualquer envolvimento do Governo na decisão em si. Aquilo que o Banco de Portugal nos disse, disse publicamente inúmeras vezes", respondeu, recordando um último comunicado do supervisor, datado de 30 de julho de 2014, mas que veio a público já a 31, no qual voltou a reiterar esse princípio.