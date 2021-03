Actualidade

Os trabalhadores dos supermercados Dia/Minipreço em greve dia 03 de abril anunciaram hoje uma greve nacional para dia 03 de abril em defesa de aumentos salariais gerais de 90 euros e de uma carreira.

A paralisação foi anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) após uma reunião entre a comissão Sindical do CESP e a Direção de Recursos Humanos da Dia Portugal para discutir o Caderno Reivindicativo apresentado pelos trabalhadores em outubro de 2020.

Numa nota de imprensa, o sindicato lembrou que a empresa registou uma subida de 7,6% nas vendas de 2020, mantendo-se como referência no setor das lojas de proximidade e, por isso, os trabalhadores tinham "grandes as expectativas" em relação aos aumentos salariais, nomeadamente porque "em 2020 provaram o seu profissionalismo e disponibilidade à empresa, colocando a sua saúde e das suas famílias em risco para manter as lojas a funcionar e a vender".