Covid-19

Os casos de covid-19 em Espanha voltaram a aumentar, para 130 contágios por 100.000 habitantes, depois de a tendência em baixa ter invertido a direção na segunda-feira, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde espanhol.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha subiu de segunda-feira para hoje de 129 para 130 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores, quando até quinta-feira da semana passada tinha diminuído até os 128 casos.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (223), País Basco (192), Catalunha (167), Astúrias (158) e Aragão (132).