Covid-19

As autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram 38 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, confirmando ainda três mortos, elevando para 16.555 os casos e 163 óbitos desde 19 de março de 2020, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 447 amostras desde segunda-feira, com o concelho da Praia, capital do país, a confirmar mais sete infetados (em 108 amostras), contando agora com 303 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago foram confirmados casos do novo coronavírus nos concelhos de São Miguel (quatro), Santa Catarina (dois), São Domingos (um), Ribeira Grande (um) e São Lourenço dos Órgãos (um).