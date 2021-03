Actualidade

O Grupo Parlamentar do PS vai chamar ao parlamento da diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a propósito da venda de seis barragens pela EDP à Engie, disse hoje o deputado socialista João Paulo Correia.

O deputado falava durante uma audição aos ministros das Finanças e do Ambiente, hoje, na comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que foram chamados ao parlamento para responder às dúvidas dos partidos da oposição sobre a atuação do Governo na venda de seis barragens pela EDP a um consórcio liderado pela Engie, e sobre o não pagamento de Imposto do Selo.

"Não podemos estar permanentemente a lançar suspeitas sobre as instituições", referiu João Paulo Correia, anunciando que o seu Grupo Parlamentar vai avançar com um requerimento - que deverá ser entregue esta quarta-feira - para ouvir a diretora-geral da AT.