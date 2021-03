Actualidade

Histórias de famílias que viveram a ditadura do Estado Novo, contadas por pessoas reais, estão na base do espetáculo "Os Filhos do Mal", que se estreia na quarta-feira, na sala virtual do Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa.

Como é que as seis personagens viveram a ditadura, de que forma afetou, ou não, as suas vidas, como integraram essas experiências do passado nos seus percursos e de que forma foram determinantes para o seu presente são algumas das questões postas na peça criada pelo ator e encenador André Amálio.

"Um mosaico, uma colagem que nos dá uma ideia de como esse período foi vivido na altura, e que impacto tem na atualidade", disse André Amálio à Lusa, sobre "Os Filhos do Mal", que criou para o Teatro Europa, numa produção conjunta desta estrutura com o S. Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.