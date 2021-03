Actualidade

O Governo português autorizou a concessão de uma garantia do empréstimo de 252 milhões de euros pela Caixa Geral de Depósitos a Angola, para um contrato de requalificação da base naval do Soyo, atribuída ao grupo Mota-Engil.

De acordo com uma resolução do Conselho de Ministros publicada hoje em Diário da República, a garantia foi autorizada "ao abrigo da convenção à cobertura de riscos de crédito à exportação de bens e serviços de origem portuguesa para a República de Angola".

O Conselho de Ministros autorizou assim a concessão de uma "garantia pessoal do Estado a um financiamento direto ao importador" decorrente da requalificação da base naval do Soyo pela Mota-Engil, através da Mota-Engil Engenharia e Construção África, e com um "valor máximo" de 252.530.810 euros, que representa 85% do financiamento (cerca de 229 milhões de euros) e o custo da garantia (cerca de 23 milhões de euros).