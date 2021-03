Autárquicas

O deputado João Almeida, que em 2020 disputou a liderança nacional do CDS-PP, vai concorrer em coligação com o PSD à presidência da Câmara Municipal de São João da Madeira, confirmaram hoje os dois partidos.

Depois de já nas eleições autárquicas de 2013 e 2017 ter integrado as listas da mesma coligação nessa autarquia do distrito de Aveiro, o jurista com origens familiares e residência em São João da Madeira é agora a escolha de CDS e PSD para liderar a corrida e tentar destronar o PS.

A escolha já foi aprovada pelas estruturas locais do CDS e do PSD, e hoje às 19:25 também mereceu a unanimidade da comissão distrital social-democrata, cujo presidente reconheceu à Lusa que a parceria entre os dois partidos "já é uma tradição" em São João da Madeira, embora esta seja a primeira vez que o protagonismo da candidatura fica entregue a um nome da estrutura centrista.