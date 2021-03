Actualidade

Associações ligadas ao cinema e ao audiovisual lamentaram hoje, no Parlamento, que a cultura tenha sido excluída do plano de recuperação económica, receando que seja uma "oportunidade perdida", e apontaram a internacionalização e digitalização como apostas estratégicas para o setor.

As duas audições de hoje à tarde, na Comissão de Cultura e Comunicação, ficaram marcadas pelo "desânimo" e "tristeza" demonstrados por sete associações representativas do cinema, audiovisual e televisão, face à ausência de uma menção à cultura no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e à falta de visão da cultura, designadamente deste setor, como geradores de riqueza e emprego.

Estas intervenções inserem-se no âmbito da audição de 40 entidades das artes e da cultura, a pedido do grupo parlamentar do PSD, sobre as respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo, num cenário de paralisação das atividades ditado pelas medidas de combate à propagação da covid-19.