A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) acionou 113 vezes a cláusula geral antiabuso, nestes últimos quatro anos, segundo adiantou hoje o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Estes dados foram referidos pelo governante durante uma audição conjunta aos ministros das Finanças e do Ambiente na comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que foram chamados para responder às dúvidas dos partidos da oposição sobre a atuação do Governo na venda de seis barragens pela EDP a um consórcio liderado pela Engie, e sobre o não pagamento de Imposto do Selo.

Bloco de Esquerda e PSD têm questionado a forma como foi feita esta operação de venda das barragens de Miranda, Bemposta, Picote, Baixo Sabor e Foz-Tua, nomeadamente o facto de não ter sido pago Imposto do Selo no valor de 110 milhões de euros.