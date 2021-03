Covid-19

O presidente do CDS-PP anunciou hoje que o partido vai voltar a votar favoravelmente a renovação do estado de emergência, mas alertou para a necessidade de o país não andar "aos avanços e aos recuos".

"O que estamos neste momento a discutir é o estado de emergência para as próximas duas semanas, que o CDS votará favoravelmente", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos em declarações aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, depois de uma audiência por videoconferência com o Presidente da República.

O líder centrista salientou que "a prioridade é salvar vidas" e recomendou ao Governo "a máxima prudência na reabertura da atividade económica.