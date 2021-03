Covid-19

Paris, 23 mar 2021 (Lusa) - O crescente número de pacientes internados com o vírus vai levar à abertura de mais camas de cuidados intensivos na região de Paris e as autoridades divulgaram hoje que há atualmente mais de 4.600 doentes graves no país.

No total, estão internadas 26.756 devido à doença covid-19 nos hospitais francesas, mais 268 pessoas do que na véspera, e 4.634 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.

Com muitas destas hospitalizações de pacientes graves a acontecerem na região de Paris, a região vai desprogramar 80% da atividade cirúrgica normal para ter até 2.200 camas de cuidados intensivos disponíveis para os pacientes com a covid-19.