Covid-19

A multinacional alemã Mercedes Benz anunciou na terça-feira que vai suspender a produção de veículos no Brasil entre 26 de março e 06 de abril devido ao agravamento da pandemia da covid-19 no país.

A Mercedes Benz vai paralisar as atividades por 12 dias na fábrica de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil e também o mais afetado pela pandemia, e na fábrica de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O fabricante alemão acrescentou que findos os 12 dias de paralisação vai conceder férias coletivas a diferentes grupos de funcionários das duas unidades fabris, visando reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, a possibilidade de transmissão do vírus.