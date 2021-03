Actualidade

As obras de reabilitação e ampliação do antigo edifício do Orfeão de Viseu, que representam um investimento superior a 1,2 milhões de euros, já arrancaram e deverão ficar concluídas dentro de ano e meio, segundo a autarquia.

"A configuração do edifício, tal como hoje se apresenta, terá sido concluída entre 1901 e 1921, o que eleva para mais de um século a idade da estrutura", refere a Câmara de Viseu, ao justificar a importância desta intervenção, que abrangerá o exterior e o interior do edifício.

A autarquia pretende "devolver o edifício aos viseenses e instalar uma nova âncora para a revitalização do centro histórico", ao vocacioná-lo para atividades pedagógicas no âmbito do programa Viseu Educa.