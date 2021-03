Covid-19

O Governo timorense aprovou hoje pedir ao Presidente do país a renovação do estado de emergência aplicado em Timor-Leste devido à covid-19 por mais 30 dias, até ao início de maio.

O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães, disse que o executivo decidiu levantar a cerca sanitária que estava a vigorar no posto administrativo de Fatumean, município de Covalima, depois de recomendações da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

"O Governo decidir levantar a cerca sanitária em Fatumean porque o surto e a transmissão estão controlados", salientou, em conferência de imprensa.