Actualidade

O comércio tradicional de Viseu tem na época da Páscoa "a primeira faturação do ano" e, este ano, pela segunda vez, sente a ausência dos clientes, admitiu à agência Lusa o presidente da associação.

"A época da Páscoa é, tradicionalmente, uma época bastante interessante, em que se faziam negócios e na qual as empresas se movimentavam e tinham caixa, porque estamos a sair do inverno, quando as pessoas não saem e então era na época da Páscoa que acontecia a primeira faturação dos comerciantes", explicou Gualter Mirandez.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Comercial do Distrito de Viseu contou que "nas miniférias de Páscoa eram milhares as pessoas que se movimentavam nas ruas, nomeadamente espanhóis.