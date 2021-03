Actualidade

O novo embaixador do Brasil em Cabo Verde, Colbert Soares Pinto, afirmou em entrevista à Lusa, na Praia, que os dois países têm "potencial" para "parcerias de sucesso", assumindo o objetivo de alargar o relacionamento bilateral.

O diplomata, com mais de 30 anos de carreira, foi nomeado para a Embaixada do Brasil na Praia em 2020 e assumiu funções em janeiro deste ano, e considera que as relações entre os dois países "continuam sólidas e com potencial para maior estreitamento".

"Ao longo de mais de quatro décadas de interação frequente e trabalho conjunto, nossas sociedades foram descobrindo e explorando, tanto na esfera oficial quanto na informal, áreas de cooperação e convívio que têm constituído terreno fértil para o fortalecimento dos fraternos laços de amizade e respeito que nos unem", apontou Colbert Soares Pinto.