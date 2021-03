Actualidade

O novo embaixador do Brasil em Cabo Verde, Colbert Soares Pinto, garantiu à Lusa que a visita do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ao arquipélago, anunciada anteriormente, continua em cima da mesa, dependendo apenas do evoluir da pandemia de covid-19.

"Depende do contexto da pandemia e de sua evolução nos próximos meses. Podemos afirmar que permanece o desejo do Presidente brasileiro em visitar Cabo Verde", afirmou o embaixador, questionado pela Lusa sobre a intenção anunciada no final de 2019.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, anunciou em dezembro de 2019, na Praia, a intenção do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de visitar Cabo Verde em 2020, no âmbito da nova visão do relacionamento do país da América do Sul com África.