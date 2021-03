Actualidade

O Comité Europeu de Direitos Sociais do Conselho da Europa concluiu que Portugal continua a violar o direito a habitação digna da comunidade cigana residente no país, revela um relatório do organismo hoje divulgado.

A decisão diz respeito a uma queixa apresentada em 2010 e a fundamentação refere que "persistem condições de habitação precárias para grande parte da comunidade cigana", a que se junta "o facto de o Governo não ter demonstrado ter tomado medidas suficientes para garantir que a comunidade cigana vive em habitações que cumpram critérios mínimos".

O comité defende ainda que os programas de realojamento dos municípios levaram muitas vezes a uma "segregação da comunidade cigana", sendo por vezes "discriminatórios".