O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) revelou hoje que há enfermeiros com contratos não-covid, mas que trabalharam no combate à pandemia, que estão a ser dispensados no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.

Em comunicado, o SINDEPOR sublinha que, mesmo num cenário de abrandamento da pandemia, estes enfermeiros "continuam a ser necessários para responder aos tratamentos de outras doenças, que ficaram atrasados face à prioridade dada aos pacientes covid".

"São enfermeiros contratados para substituir outros com ausências prolongadas, mas como foram sendo necessários e foram-lhes sendo renovados os contratos. Muitos deles trabalharam também diretamente na linha covid, outros não, de acordo com cada instituição, mas todos eles estão a satisfazer necessidades permanentes", disse à agência Lusa o presidente do sindicato.