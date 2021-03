Actualidade

Peças didáticas do dramaturgo alemão Bertolt Brecht inspiraram a criação do espetáculo "Senso", do encenador Jorge Fraga, que tem estreia marcada para sábado, Dia Mundial do Teatro.

Os intérpretes vão estar no palco do Teatro Viriato, em Viseu, mas o espetáculo só poderá ser visto nos palcos digitais (na BOL-Bilheteira Online e no SubPalco), devido à pandemia de covid-19.

Jorge Fraga explicou aos jornalistas que a sua intenção foi, "a partir dos textos do Brecht, dar visibilidade à maneira como o homem tem tratado muito mal o outro".