Actualidade

Fernando Mariano Cardeira, natural de Fanhais, Nazaré, com 77 anos, relatou em livro a deserção coletiva de um grupo de dez oficiais do Exército que, desta forma, escaparam à mobilização para a Guerra Colonial.

Em "Crónica de uma Deserção - Retrato de um País", o atual presidente da direção da Associação Movimento Cívico Não Apaguem a Memória (NAM) descreve os acontecimentos relacionados com a deserção dos dez oficiais, para a Europa, em 1970.

O autor, ao longo das 264 páginas do livro editado este mês pela Âncora Editora, narra a deserção do grupo de ex-oficiais da Academia Militar (em 23 agosto de 1970) e a realidade do país de então.