Migrações

A ministra do Interior britânica apresentou hoje uma reforma do sistema de asilo no Reino Unido, o qual deixa de atribuir os mesmos direitos às pessoas que entram no país legal ou ilegalmente, um endurecimento considerado "desumano" pela Cruz Vermelha.

"Se, como acontece como mais de 60% das chegadas ilegais, eles (migrantes) atravessarem um país seguro como a França para chegarem aqui, então não poderão entrar imediatamente no sistema de asilo, como é o caso", afirmou Priti Patel, num comunicado.

A proposta de lei será apresentada formalmente ao início da tarde na Câmara dos Comuns.