Actualidade

O Presidente da República Cyril Ramaphosa vai depor em abril perante a comissão que investiga a grande corrupção no Estado sul-africano, anunciou hoje o juiz Raymond Zondo.

O juiz sul-africano, que lidera a comissão 'Zondo' de investigação à alegada grande corrupção no mandato do ex-Presidente Jacob Zuma, referiu que Ramaphosa vai comparecer durante quatro dias (22, 23, 28 e 29) no próximo mês de abril.

Raymond Zondo indicou que nos dias 22 e 23 de abril, Ramaphosa vai depor na qualidade de presidente do partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês).