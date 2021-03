Actualidade

As remessas dos portugueses em Angola caíram 15,5% em janeiro, para 19,2 milhões de euros, enquanto os angolanos a trabalhar em Portugal enviaram 670 mil euros para o seu país, representando uma subida de 1,5%.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, consultados hoje pela Lusa, os emigrantes portugueses em Angola enviaram 19,23 milhões de euros em janeiro, o que representa um decréscimo face aos 22,7 milhões que tinham enviado em janeiro do ano passado.

Em sentido contrário, os angolanos em Portugal enviaram para o seu país 670 mil euros, o que representa uma ligeira subida de 1,5% face aos 660 mil euros enviados em janeiro de 2020.