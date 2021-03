Actualidade

A exposição "René Lalique e a Idade do Vidro", patente no Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, reabre a 06 de abril, data do aniversário de nascimento do artista, e ficará patente até 12 de abril, anunciou hoje a instituição.

Quanto à coleção permanente do Museu Calouste Gulbenkian poderá ser visitada a partir do dia seguinte, 07 de abril, segundo um comunicado da Fundação, que indica ainda que o Centro de Arte Moderna permanece encerrado para as obras de remodelação.

A 11 de março, o Governo anunciou um programa de desconfinamento progressivo que, no setor da cultura, permite, a partir de 05 de abril, reabrir museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.