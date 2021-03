Israel/Eleições

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, venceu as legislativas de terça-feira com significativa diferença, mas ainda aquém de conseguir a maioria para formar governo, quando já estão contados hoje 87,5% dos votos.

Nenhum dos dois blocos do parlamento israelita (Knesset) - a previsível coligação liderada por Netanyahu ou a amálgama de partidos anti-Netanyahu - garante um futuro governo para tirar Israel do bloqueio político sem precedentes em que se encontra há quase dois anos.

Segundo resultados divulgados pelo jornal israelita Haaretz, o Likud (direita) de Netanyahu obteve já 30 lugares no Knesset, seguido da formação centrista Yesh Atid do líder da oposição Yair Lapid com 19 deputados.