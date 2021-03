Actualidade

A atividade da zona euro voltou a crescer em março, depois de seis meses de declínio, impulsionada por um aumento histórico da produção industrial e à medida que a procura global continuava a recuperar da pandemia, foi hoje anunciado.

O índice 'flash' PMI (Purchasing Managers' Index) da empresa de consultadoria Markit de março publicado hoje subiu para 52,5 pontos, acima dos 50 pontos que separam o crescimento da contração, contra 48,8 pontos em fevereiro.

Apesar desta melhoria, o setor dos serviços foi novamente atingido pelas restrições associadas ao novo coronavírus, embora o declínio tenha sido o mais fraco desde agosto de 2020, porque as empresas do setor beneficiaram da recuperação da indústria, os clientes adaptaram-se à vida durante uma pandemia e as perspetivas permaneceram relativamente otimistas.