Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse hoje, no último debate mensal no parlamento desta legislatura, que governou no "contexto mais difícil" da história de Cabo Verde, acusando a oposição de ter "faltado" ao país.

"Governamos no contexto mais difícil que qualquer outro Governo governou em democracia: três anos de seca severa, as piores dos últimos 37 anos, e um ano de pandemia. Afetou fortemente o mundo rural, a economia, o emprego, o rendimento e a vida das pessoas", apontou Ulisses Correia e Silva.

O chefe do Governo e líder do Movimento para a Democracia (MpD, maioria) está hoje na Assembleia Nacional, no âmbito do debate mensal no parlamento, para fazer o balanço da legislatura, iniciada em 2016 e que termina com as eleições legislativas de 18 de abril, e afirmou que "nenhuma destas crises e destas emergências aconteceram por vontade do Governo ou por falta de ação do Governo".